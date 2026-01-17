 Aller au contenu principal
Le Red Star tente de suivre Troyes, encore vainqueur
information fournie par So Foot 17/01/2026 à 16:01

Le Red Star tente de suivre Troyes, encore vainqueur

Une expulsion, des occasions adverses ? Qu’importe pour Troyes, qui s’est encore imposé lors de la dix-neuvième journée de Ligue 2 malgré de grosses situations pour Reims et un carton rouge récolté par Mouhamed Diop (auteur d’un pied haut dangereux, peu avant la mi-temps) : leader avec 41 points en tête du classement, l’Estac a pu compter sur des buts signés Merwan Ifnaoui et Mathys Detourbet (également passeur décisif) en première période pour empocher un nouveau succès important dans la course à la montée en première division.

Un rouge dans chaque match

Juste derrière, le Red Star fait tout son possible pour essayer de suivre le meilleur élève du championnat (qui n’a cependant pas tenu son clean-sheet , Keito Nakamura réduisant la marque dans le temps additionnel) : en déplacement à Grenoble, les visiteurs ont dominé leurs adversaire sur un score un peu plus large (réalisations de Kévin Cabral, de Guillaume Trani et d’Hacène Benali sur penalty). Avec cette victoire, obtenue à onze contre dix suite au red card de Samba Diba, le nouveau dauphin (provisoire) se trouve à six unités du trône. Pas rien… mais pas irrattrapable non plus !…

FC pour SOFOOT.com

Sport
