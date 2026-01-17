L'Inter prend un petit matelas d'avance en tête de la Serie A
Udinese 0-1 Inter
But : Martínez (20 e ) pour l’Inter
Marrotta, Macron, même combat ? C’est en clignant de l’œil gauche, comme notre cher président, que Giuseppe Marotta, président interiste, a maté les siens prendre provisoirement six points d’avance en tête de Serie A. Les Milanais, en gestion, ont réglé Udinese d’Oumar Solet (1-0) . Un joli travail de résistance de Lautaro Martínez, sous le soleil, aura suffi. L’Inter n’a pas perdu depuis le 23 novembre en Italie.…
UL pour SOFOOT.com
