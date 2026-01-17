 Aller au contenu principal
L'Inter prend un petit matelas d'avance en tête de la Serie A
information fournie par So Foot 17/01/2026 à 16:57

Udinese 0-1 Inter

But : Martínez (20 e ) pour l’Inter

Marrotta, Macron, même combat ? C’est en clignant de l’œil gauche, comme notre cher président, que Giuseppe Marotta, président interiste, a maté les siens prendre provisoirement six points d’avance en tête de Serie A. Les Milanais, en gestion, ont réglé Udinese d’Oumar Solet (1-0) . Un joli travail de résistance de Lautaro Martínez, sous le soleil, aura suffi. L’Inter n’a pas perdu depuis le 23 novembre en Italie.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank