 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manchester United gagne enfin un match de football !
information fournie par So Foot 30/08/2025 à 18:19

Manchester United gagne enfin un match de football !

Manchester United gagne enfin un match de football !

Les Red Devils se sortent de l’enfer !

Manchester United a enfin gagné son premier match de la saison. Alors qu’ils recevaient Burnely ce samedi, les Mancuniens se sont fait très peur en se faisant rejoindre au score à deux reprises, avant de l’emporter au bout du temps additionnel grâce à un penalty (3-2). Un premier succès qui permet à Rúben Amorim de souffler un bon coup, lui qui avait le feu aux fesses ces dernières semaines.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Britannique Tom Evans célèbre sa victoire au terme de l'UTMB, à Chamonix, le 30 août 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Trail: Tom Evans et Ruth Croft s'offrent un UTMB dantesque
    information fournie par AFP 30.08.2025 18:02 

    Le Britannique Tom Evans et la Néo-Zélandaise Ruth Croft ont remporté samedi la 22e édition de l'Ultra-trail du Mont-Blanc à Chamonix (Haute-Savoie), à l'issue d'une course dantesque, marquée par les intempéries et de nombreux abandons. Evans, 33 ans, a passé la ... Lire la suite

  • José Mourinho aurait accumulé plus de 100 millions d’euros d’indemnités de licenciement
    José Mourinho aurait accumulé plus de 100 millions d’euros d’indemnités de licenciement
    information fournie par So Foot 30.08.2025 17:43 

    The Special Out . S’il a été viré par Fenerbahçe ce vendredi, José Mourinho ne devrait pas trop se faire de soucis quant au fait de boucler ses fins de mois. Selon Marca , le Portugais devrait récolter de la part du club turc 1 5 millions d’euros d’indemnités de ... Lire la suite

  • Pluie, neige, boue, dans "l'enfer" de la première nuit de l'UTMB
    Pluie, neige, boue, dans "l'enfer" de la première nuit de l'UTMB
    information fournie par AFP Video 30.08.2025 16:46 

    Au point de ravitaillement du lac Combal, 70 km après le départ, les coureurs amateurs de l'Ultra-trail du Mont-Blanc portaient samedi les stigmates d'une nuit dantesque, marquée par la pluie, le froid et les chutes.

  • Newcastle claque plus de 80 millions d'euros pour Nick Woltemade
    Newcastle claque plus de 80 millions d'euros pour Nick Woltemade
    information fournie par So Foot 30.08.2025 16:42 

    Est-ce que vous saviez que Newcastle avait beaucoup, beaucoup d’argent à dépenser ? Dans l’impasse avec Alexandre Isak, Newcastle a retourné tout le marché des transferts européen pour dénicher un nouveau numéro 9. Les efforts du club ont fini par payer : ce samedi, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank