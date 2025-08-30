Manchester United gagne enfin un match de football !
Les Red Devils se sortent de l’enfer !
Manchester United a enfin gagné son premier match de la saison. Alors qu’ils recevaient Burnely ce samedi, les Mancuniens se sont fait très peur en se faisant rejoindre au score à deux reprises, avant de l’emporter au bout du temps additionnel grâce à un penalty (3-2). Un premier succès qui permet à Rúben Amorim de souffler un bon coup, lui qui avait le feu aux fesses ces dernières semaines.…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
