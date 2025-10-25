Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Manchester United gagne (encore)
information fournie par So Foot•25/10/2025 à 20:27
Manchester United 4-2 Brighton
Buts : Cunha (24
e
), Casemiro (34
e
) et Mbeumo (61
e
et 90
e
+6) pour les Red Devils // Welbeck (74
e
) et Kostoúlas (90
e
+2) pour les Seagulls
Frank Ilett va devoir prendre rendez-vous chez le coiffeur. Chez Ugartif’ ?…
