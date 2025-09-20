Manchester United fait tomber Chelsea

Réduit à 10 au bout de 4 minutes de jeu, Chelsea a perdu son invincibilité en Premier League en s'inclinant sur la pelouse de Manchester United (2-1). Des Red Devils qui n'auront pas totalement rassurés mais cela suffit amplement à Rúben Amorim qui a gagné quelques semaines de répit.

Manchester United 2-1 Chelsea

Buts : Fernandes (14 e ) et Casemiro (36 e ) pour Manchester // Chalobah (79 e ) pour Chelsea

Expulsion : Casemiro (45+4) pour Manchester United // Sanchez (4 e ) pour Chelsea …

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com