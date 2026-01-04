information fournie par So Foot • 04/01/2026 à 15:38

Manchester United et Leeds se répondent en trois minutes

Leeds 1-1 Manchester United

Buts : Aaronson (62 e ) pour Leeds // Cunha (65 e ) pour Manchester United

Pourquoi regarder un match en entier lorsqu’il ne dure que quelques minutes en réalité ?…

FC pour SOFOOT.com