Manchester United envisage de prolonger le contrat de Casemiro
information fournie par So Foot 12/11/2025 à 13:04

Manchester United envisage de prolonger le contrat de Casemiro

Manchester United envisage de prolonger le contrat de Casemiro

Pourtant son nom rime avec finito non ?

À 33 ans, Casemiro effectue actuellement sa 4 e saison sous le maillot de Manchester United. Le Brésilien a cependant été longtemps décrié après des performances en dents de scie ces deux dernières années, au point d’ouvrir la discussion à un départ à l’été 2024. …

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • Deschamps déplore la dévalorisation des entraîneurs français
    Deschamps déplore la dévalorisation des entraîneurs français
    information fournie par So Foot 12.11.2025 13:43 

    Un seul Zizou vous manque et tout est dépeuplé. La situation est simple, cette saison, aucun club engagé en Ligue des champions n’est entraîné par un Français, une première depuis les années 1990 . Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps s’est confié sur ce ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé applaudit les supporters au Parc des Princes à Paris
    Football: "Une journée spéciale", dit Mbappé avant les commémorations du 13-Novembre
    information fournie par Reuters 12.11.2025 13:08 

    Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé a déclaré mercredi vouloir rendre hommage aux personnes touchées par les attentats du 13 novembre 2015 à l'occasion de la rencontre de qualifications à la Coupe du monde face à l'Ukraine, jeudi, dix ans jour pour ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé revient sur sa soirée du 13 novembre 2015
    Kylian Mbappé revient sur sa soirée du 13 novembre 2015
    information fournie par So Foot 12.11.2025 13:07 

    Une soirée qui restera dans toutes nos mémoires. À la veille d’une rencontre à la date spéciale, Kylian Mbappé a évoqué ce mercredi en conférence de presse ce que représentait pour lui la journée du 13 novembre , dix ans après les attentats ayant touché Paris.… ... Lire la suite

  • Rúben Amorim impose une règle sur les autographes
    Rúben Amorim impose une règle sur les autographes
    information fournie par So Foot 12.11.2025 12:55 

    Semaine A, semaine B. Il n’a pas été élu entraîneur du mois d’octobre pour rien, et Rúben Amorim continue de le prouver avec une nouvelle règle qui va faire plaisir à tout le monde et surtout aux supporters des Red Devils . À compter de maintenant, 50% des joueurs ... Lire la suite

L'offre BoursoBank