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Manchester United domine Aston Villa et conforte sa troisième place
information fournie par So Foot 15/03/2026 à 16:57

Manchester United domine Aston Villa et conforte sa troisième place

Manchester United domine Aston Villa et conforte sa troisième place

Manchester United 3-1 Aston Villa

Buts : Casemiro (53 e ), Cunha (71 e ), Sesko (81 e ) pour les Red Devils // Barkley (64 e ) pour les Villans

Abattre l’ennemi.…

JD pour SOFOOT.com

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