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Manchester United domine Aston Villa et conforte sa troisième place
information fournie par So Foot•15/03/2026 à 16:57
Manchester United domine Aston Villa et conforte sa troisième place
Manchester United 3-1 Aston Villa
Buts : Casemiro (53
e
), Cunha (71
e
), Sesko (81
e
) pour les Red Devils // Barkley (64
e
) pour les Villans
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