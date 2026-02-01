 Aller au contenu principal
Manchester United arrache la victoire contre Fulham et poursuit sa folle remontée
information fournie par So Foot 01/02/2026 à 17:00

Manchester United 3-2 Fulham

Buts : Casemiro (19 e ), Cunha (56 e ) et Šeško (90 e +4) pour les Red Devils // Jimenez (85 e SP) et Macedo (90 e +1) pour les Cottagers

Et une, et deux et trois victoires de suite ! On n’arrête plus Manchester United . Après avoir eu le scalp de Manchester City et Arsenal, les Red Devils ont disposé de Fulham à Old Trafford, histoire de faire leur apparition dans le Top 4 de la Premier League (3-2) . Et si le penalty sifflé rapidement par M. Brooks a d’abord été annulé puisque la faute avait été commise hors de la surface, cela ne changeait pas grand chose au moment de voir Casemiro reprendre victorieusement le coup-franc de Bruno Fernandes (1-0, 19 e ) . Pour se mettre à l’abri, Manchester peut compter sur l’un de ses hommes en forme : Matheus Cunha, d’une frappe en puissance depuis la droite de la surface (2-0, 56 e ) .…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank