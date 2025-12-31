 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manchester City va pouvoir compter sur le retour de son Ballon d'or
information fournie par So Foot 31/12/2025 à 17:40

Manchester City va pouvoir compter sur le retour de son Ballon d'or

Manchester City va pouvoir compter sur le retour de son Ballon d'or

Le retour du retour du retour.

Le joueur clé de Manchester City, Rodrigo Hernández Cascante, fait son retour. Le milieu de terrain de 29 ans était absent depuis plus de deux mois en raison d’une blessure à la cuisse et n’avait disputé qu’une seule minute lors d’un match contre Bournemouth, entré en fin de rencontre.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Burkina deuxième, le Soudan sur la route du Sénégal
    Le Burkina deuxième, le Soudan sur la route du Sénégal
    information fournie par So Foot 31.12.2025 19:08 

    Soudan 0-2 Burkina Faso Buts : Traoré (16 e ), Kouassi (85 e ) Cette fois, les Etalons n’ont pas attendu le temps additionnel.… QB pour SOFOOT.com

  • L'Algérie pépère contre la Guinée équatoriale
    L'Algérie pépère contre la Guinée équatoriale
    information fournie par So Foot 31.12.2025 18:59 

    Guinée équatoriale 1-3 Algérie Buts : Nsue (50 e ) // Belaïd (19 e ), Chaïbi (25 e ), Maza (32 e ) Les coiffeurs avaient les ciseaux affutés.… QB pour SOFOOT.com

  • Rasmus Højlund ne devrait pas revenir à Manchester United
    Rasmus Højlund ne devrait pas revenir à Manchester United
    information fournie par So Foot 31.12.2025 18:29 

    Napoli et Højlund : un match parfait ? Le transfert définitif de Rasmus Højlund vers Naples semble presque reglé . Dans une interview publiée ce mercredi par le Corriere dello Sport, le directeur sportif Giovanni Manna a expliqué que lors du prêt de l’attaquant ... Lire la suite

  • Sicile: un skieur dévale l'Etna en éruption
    Sicile: un skieur dévale l'Etna en éruption
    information fournie par AFP Video 31.12.2025 17:56 

    Un skieur dévale l'Etna en éruption. Le volcan sicilien recouvert d'un épais manteau de neige crache de la fumée suite à une nouvelle poussée d'activité.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank