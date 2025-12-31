Manchester City va pouvoir compter sur le retour de son Ballon d'or
Le retour du retour du retour.
Le joueur clé de Manchester City, Rodrigo Hernández Cascante, fait son retour. Le milieu de terrain de 29 ans était absent depuis plus de deux mois en raison d’une blessure à la cuisse et n’avait disputé qu’une seule minute lors d’un match contre Bournemouth, entré en fin de rencontre.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
