Manchester City surclasse United

Dos au mur après ses deux défaites lors de ses deux dernières sorties, Manchester City s'est rassuré en écrasant son voisin de United (3-0). Une promenade de santé pour les Skyblues et Erling Haaland, double buteur, qui renvoient leur meilleur ennemi à ses démons, et à la quatorzième place.

Manchester City 3-0 Manchester United

But : Foden (18 e ), Haaland (53 e , 68 e )

On s’imaginait un duel de bras cassés, entre deux clubs mal embarquées dans leurs saisons respectives, avec deux défaites en trois matchs pour les deux écuries mancuniennes. On aura finalement eu le droit à un récital d’un Manchester City nettement supérieur à son voisin, dont il a aisément pris la mesure (3-0) , emmené par un Erling Haaland clinique et un Jérémy Doku en feu. United a eu beau tenter, la meilleure volonté du monde n’aurait pas suffit à palier à son inefficacité offensive chronique, ni à sa fébrilité défensive alarmante. City sourit, et revient à trois points du podium, huitième, à une semaine de son déplacement sur la pelouse de Arsenal, tandis que United reste embourbé en quatorzième position.…

par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com