 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le triste record égalé par Benoît Tavenot
information fournie par So Foot 19/04/2026 à 20:22

Le triste record égalé par Benoît Tavenot

Le triste record égalé par Benoît Tavenot

Ça commence à faire long.

Le FC Metz a perdu, encore, ce dimanche face au Paris FC, et ses derniers très légers espoirs de maintien se sont sans doute envolés. Mathématiquement, les Grenats ne peuvent déjà plus se maintenir directement, il leur faudra espérer un barrage, mais même là, difficile d’imaginer comment ils peuvent finir en seizième position. Benoît Tavenot, arrivé à la tête de cette équipe le 20 janvier dernier, n’a toujours pas gagné avec Metz, et il a égalé un triste record : celui de la plus longue série sans victoire pour un entraîneur d’une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2 au XXI e siècle , jusque-là détenu par Faruk Hadžibegić avec Arles-Avignon, entre novembre 2010 et mai 2011, en Ligue 1, avec 23 matchs sans succès. Tavenot, lui, a enchaîné sept défaites et quatre nuls avec Bastia, où il avait commencé la saison, puis neuf défaites et trois nuls avec Metz.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des retours dans le onze de départ parisien
    Des retours dans le onze de départ parisien
    information fournie par So Foot 19.04.2026 20:35 

    Feed from Désiré. Sorti sur blessure à Anfield mardi soir, il ne s’agissait finalement que d’un changement de précaution pour Désiré Doué. Incertain jusque-là pour la rencontre, l’international tricolore tiendra bien sa place sur le front de l’attaque parisienne ... Lire la suite

  • Le coup de gueule de Vahid Halilhodžić contre l'arbitrage
    Le coup de gueule de Vahid Halilhodžić contre l'arbitrage
    information fournie par So Foot 19.04.2026 20:18 

    La langue n’a pas été tourné sept fois. Alors que le FC Nantes pensait tenir un succès précieux face à Brest avant que Brendan Chardonnet ne vienne égaliser pour les Ty-Zefs dans le temps additionnel (1-1), la rencontre a été marquée par les expulsions de Dehmaine ... Lire la suite

  • Bundesliga - Bayern Munich - VfB Stuttgart
    Football-Le Bayern Munich remporte un 35e titre de champion d'Allemagne
    information fournie par Reuters 19.04.2026 20:07 

    Le Bayern Munich a remporté dimanche un 35e ‌titre de champion d'Allemagne, un deuxième consécutif, à la suite de sa victoire face à Stuttgart (4-2) lors ​de la 30e journée de Bundesliga. Avec 15 points d'avance à quatre journées de la fin sur son dauphin, le Borussia ... Lire la suite

  • Manchester City sort vainqueur de son duel face à Arsenal et relance le suspense
    Manchester City sort vainqueur de son duel face à Arsenal et relance le suspense
    information fournie par So Foot 19.04.2026 19:42 

    Sans être toujours brillant, Manchester City s'est imposé ce dimanche face à Arsenal (2-1), dans ce qui constituait un choc décisif pour le titre en fin de saison. Tout est plus que jamais relancé, et les Gunners ne sont plus très loin de l'effondrement. Manchester ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank