Le triste record égalé par Benoît Tavenot

Ça commence à faire long.

Le FC Metz a perdu, encore, ce dimanche face au Paris FC, et ses derniers très légers espoirs de maintien se sont sans doute envolés. Mathématiquement, les Grenats ne peuvent déjà plus se maintenir directement, il leur faudra espérer un barrage, mais même là, difficile d’imaginer comment ils peuvent finir en seizième position. Benoît Tavenot, arrivé à la tête de cette équipe le 20 janvier dernier, n’a toujours pas gagné avec Metz, et il a égalé un triste record : celui de la plus longue série sans victoire pour un entraîneur d’une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2 au XXI e siècle , jusque-là détenu par Faruk Hadžibegić avec Arles-Avignon, entre novembre 2010 et mai 2011, en Ligue 1, avec 23 matchs sans succès. Tavenot, lui, a enchaîné sept défaites et quatre nuls avec Bastia, où il avait commencé la saison, puis neuf défaites et trois nuls avec Metz.…

AL pour SOFOOT.com