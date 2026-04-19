Le coup de gueule de Vahid Halilhodžić contre l'arbitrage

La langue n’a pas été tourné sept fois. Alors que le FC Nantes pensait tenir un succès précieux face à Brest avant que Brendan Chardonnet ne vienne égaliser pour les Ty-Zefs dans le temps additionnel (1-1), la rencontre a été marquée par les expulsions de Dehmaine Tabibou et Vahid Halilhodžić côté Nantais.

« Je peux prendre 10 ans, j’en ai terminé avec le football »

Particulièrement remonté contre le corps arbitral et en particulier contre Guillaume Paradis qui a finalement expulsé Tabibou après avoir consulté la VAR, Vahid Halilhodžić n’a pas hésité à lancer un « V ous n’avez pas honte ? » à sept reprises en direction des hommes en noir. Interrogé par Ligue 1+, le tacticien nantais n’a pas hésité à aller encore plus loin en expliquant qu’il ne comprenait absolument pas comment un carton rouge avait pu être sorti sur cette action et assurant qu’une suspension ne l’inquiétait absolument pas .…

LB pour SOFOOT.com