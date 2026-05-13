« Le Qatar tue le foot français » : la colère des supporters de Lens face au PSG

Les banderoles de la colère. Alors que Lens – Paris Saint-Germain aurait pu être une affiche épique dans la course au titre en Ligue 1, la LFP avait fait le choix en mars de reporter cette rencontre de la 29 e journée à ce mercredi 13 mai. L’objectif était de préserver les Parisiens avant leurs quarts de finale de Ligue des champions face à Liverpool. Résultat des courses : cette rencontre de gala ne vend plus vraiment du rêve, puisqu’il ne reste que deux matchs à disputer pour les deux équipes et que le PSG possède désormais six points d’avance (et une différence de buts hyper favorable) sur les Sang et Or.

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FL pour SOFOOT.com