Le Barça dit adieu à Alexia Putellas, Ona Batlle et Mapi León
L’adieu aux larmes. Alors que la saison se termine du côté de la Liga, le FC Barcelone s’est imposé sur la pelouse de Madrid CFF (0-4) sans ses partantes Alexia Putellas, Ona Batlle et Mapi León.
Quants records darrere de cada títol, Mapi 🥹🏆 pic.twitter.com/PgNeOQDSUo…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer