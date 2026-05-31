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Back-to-back vers le futur
information fournie par So Foot 31/05/2026 à 21:52

Back-to-back vers le futur

Back-to-back vers le futur

En remportant une deuxième Ligue des champions de rang, le PSG a définitivement brisé son plafond de verre et appartient désormais aux grands d’Europe. La faute à un coach, Luis Enrique, qui a rationalisé le club le plus hystérique d’Europe et apporté une sérénité à tous les niveaux. Un miracle qui fait du bien.

Quelle saveur a un back-to-back en Ligue des champions quand on a connu le fiasco de Haïfa, le set de tennis contre la Juventus, le contrôle raté de Christophe Revault à Munich, la séance de tirs au but irrespirable contre les Rangers, le triplé de Sergueï Semak au Parc des Princes ? Immense. Unique. Indélébile. La première victoire dans la compétition reine a un goût particulier, teinté d’émotion, de douceur, de découverte, de dépucelage. Remettre le couvert aussi vite était envisagé, mais cela semblait plus relever de la douce utopie. Plus d’effet de surprise. Plus de pièce qui tombe constamment du bon côté. Plus d’Ousmane Dembélé qui se transforme en Gerd Müller.

Après tout, ce n’est pas un hasard si, à part le Real Madrid de Zidane, aucune équipe n’avait réussi à conserver sa couronne européenne depuis la chute du mur de Berlin. Il faudra maintenant ajouter le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, qui a recommencé sa folie conquérante. Certes, la finale est moins dominatrice que face à l’Inter en 2025, mais l’issue reste la même : Marquinhos et ses dents blanches ont ramené la coupe aux grandes oreilles dans la capitale. Encore.…

Par Mathieu Faure pour SOFOOT.com

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