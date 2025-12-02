Manchester City résiste au come-back Fulham dans la folie
Fulham 4-5 Manchester City
Buts : Smith Rowe (45 e +2), Iwobi (57 e ) et Chukwueze (72 e )et 78 e ) pour les Cottagers // Haaland (17 e ), Reijnders (37 e ), Foden (44 e et 48 e ) et Berge (CSC, 54 e ) pour les Skyblues
Plus d’informations à suivre… …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer