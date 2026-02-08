 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manchester City renverse Liverpool au buzzer
information fournie par So Foot 08/02/2026 à 19:34

Manchester City renverse Liverpool au buzzer

Manchester City renverse Liverpool au buzzer

Grâce à une fin de match totalement folle, Manchester City s'est imposé à Anfield face à Liverpool (1-2). Un succès qui permet aux hommes de Pep Guardiola de revenir à 6 points d'Arsenal et de croire encore au titre. Un trophée que ne conservera pas Liverpool.

Liverpool 1-2 Manchester City

Buts : Szoboszlai (75 e ) pour Liverpool // Bernardo Silva (84 e ) et Haaland (92 e sp) pour Manchester City

Expulsion : Szoboszlai (103 e )

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank