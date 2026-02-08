Manchester City renverse Liverpool au buzzer
Grâce à une fin de match totalement folle, Manchester City s'est imposé à Anfield face à Liverpool (1-2). Un succès qui permet aux hommes de Pep Guardiola de revenir à 6 points d'Arsenal et de croire encore au titre. Un trophée que ne conservera pas Liverpool.
Liverpool 1-2 Manchester City
Buts : Szoboszlai (75 e ) pour Liverpool // Bernardo Silva (84 e ) et Haaland (92 e sp) pour Manchester City
Expulsion : Szoboszlai (103 e ) …
