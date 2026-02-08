Branco van den Boomen s'excuse d'avoir fait une passe décisive
Trop de fair-play tue le fair-play. À l’origine de la passe qui a permis aux Angevins de l’emporter sur la plus petite des marges face à Toulouse (1-0), Branco van den Boomen s’est excusé auprès de son ancien public d’avoir délivré une passe décisive , alors qu’Angers évoluait à domicile.
