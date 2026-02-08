 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luis Henrique inscrit un bijou pour conclure la victoire de l'Inter face à Sassuolo
information fournie par So Foot 08/02/2026 à 20:24

Luis Henrique inscrit un bijou pour conclure la victoire de l'Inter face à Sassuolo

Luis Henrique inscrit un bijou pour conclure la victoire de l'Inter face à Sassuolo

Sassuolo 0-5 Inter

Buts : Bisseck (11 e ), Thuram (28 e ), Martínez (50 e ), Akanji (54 e ), Luis Henrique (89 e ) pour les Nerazzurri

Expulsion : Matić (54 e )

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank