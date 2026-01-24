Manchester City rebondit face à Wolverhampton
Manchester City 2-0 Wolverhampton
Buts : Marmoush (6ᵉ) et Semenyo (45ᵉ+2)
Enfin un peu d’air. En quête d’un rachat après deux défaites consécutives (TCC), Manchester City s’est rassuré en dominant la lanterne rouge de la Premier League, Wolverhampton. Très rapidement, les hommes de Pep Guardiola se sont rendu la tâche facile. Sur un centre fort de Matheus Nunes de la surface, Omar Marmoush surgit pour faire trembler les filets et permettre aux siens de prendre les commandes de la partie (1-0). Son premier but en championnat cette saison.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
