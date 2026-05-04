L'AS Roma roule sur la Fiorentina
Roma 4-0 Fiorentina
Buts : Mancini (13 e ), Wesley (17 e ), Hermoso (34 e ), Pissili (58 e )
Clair, net et sans bavure. À quatre journées de la fin, l’AS Roma, pourtant en difficulté cette saison, notamment en raison de tensions en interne, a prouvé qu’elle était en course pour une qualification en Ligue des champions. En éparpillant la FIorentina façon puzzle (4-0), l’équipe de Gian Piero Gasperini s’est replacée à la cinquième place de Serie A, un point derrière la Juve et deux devant Côme.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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