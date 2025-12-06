Lens fait craquer Nantes et prend de l'avance en tête
Nantes 1-2 Lens
Buts : El-Arabi (38 e ) pour les Canaris // Thauvin (34 e ) et Saïd (81 e ) pour les Sang et Or
Qui sait quel impact ce Nantes–Lens aura dans le grand film de la Ligue 1 2025-26 ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas, les Sang et Or poursuivent leur belle aventure en s’imposant ce samedi face aux Canaris (1-2) pour conserver leur trône au classement. Avec provisoirement quatre points d’avance sur le Paris Saint-Germain, les Artésiens mettent déjà la pression sur le champion en titre avant son match face au Stade rennais ce soir.…
FL pour SOFOOT.com
