Manchester City met aux enchères des objets de Guardiola

Manchester City met aux enchères des objets de Guardiola

Un seul Pep s’en va et tout est fructifié. Pep Guardiola a quitté Manchester City après 10 ans sur son banc, laissant derrière lui un club désormais champion d’Europe (2023), et raflant 6 titres de champions d’Angleterre.

Les bibelots de Pep

Il laisse également… un bureau avec des affaires, signées parfois, portées aussi, ou encadrées. L’occasion pour les fans de City de se procurer tout type d’objets touchant de près ou de loin au coach espagnol sur un site spécialisé.…

NB pour SOFOOT.com