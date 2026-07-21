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Deschamps-Zidane, une passation en douleur
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 02:11

Deschamps-Zidane, une passation en douleur

Deschamps-Zidane, une passation en douleur

Alors que l’ère Deschamps se termine, celle de Zidane devrait bientôt commencer. Dans un contexte compliqué entre les Bleus et la FFF ces derniers mois.

C’est officiel et acté : Didier Deschamps n’est plus le sélectionneur de l’équipe de France. Après quatorze ans de culture de la gagne, d’excellents résultats et belles générations, l’ère DD s’est achevée face à ces bons vieux Anglais sous la chaleur de Miami et dans un match en fanfare. La conclusion d’une Coupe du monde 2026 durant laquelle les Bleus ont séduit la Terre entière, avant de doucement s’éteindre. Désormais, et à moins d’un improbable retournement de situation, il faut préparer l’arrivée de Zinédine Zidane. Annoncé sélectionneur depuis au moins deux ans, ZZ s’apprête en effet à placer la dernière pièce du puzzle qui a constitué sa formidable carrière. Pourtant, ce passage de témoin entre les deux anciens frangins de 1998 semble se faire dans une légère amertume, entre égo et contexte institutionnel flou.

De la distance entre la FFF et les joueurs

Comme le révèle L’Équipe , la préparation à la Coupe du monde s’est déroulée dans des conditions particulières. Car si la vie de groupe n’en a aucunement été affectée, avec des joueurs très amis, unis derrière Deschamps et au rendement sportif assez impressionnant, les relations avec les dirigeants de la FFF se sont vite distendues. Pour différentes raisons. En premier lieu : les conditions d’accueil de l’équipe de France à Boston. Les joueurs se seraient ainsi plaints de ne pas avoir accès à de la cryothérapie, trop coûteuse d’après les dirigeants. Il a fallu l’intervention du capitaine Kylian Mbappé pour finalement obtenir gain de cause. Ensuite : la gestion des familles de joueurs. Refusant d’abord de prendre en charge des nuits d’hôtel estimées à 600 euros car jugées trop cher en décembre, la fédération aurait finalement dû se résoudre à le faire, et même à les payer 900 euros, car le prix avait augmenté entre-temps.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

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