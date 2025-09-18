 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manchester City maîtrise Naples avec un Erling Haaland historique
information fournie par So Foot 18/09/2025 à 22:59

Manchester City maîtrise Naples avec un Erling Haaland historique

Manchester City maîtrise Naples avec un Erling Haaland historique

Manchester City a tranquillement géré son entrée en lice en Ligue des champions, et une victoire sans forcer contre un Naples en infériorité numérique (2-0). Ce jeudi, le retour de Kevin De Bruyne à la maison a été supplanté par le cinquantième but d'Erling Haaland en C1 en quarante-neuf matchs. Un record.

Manchester City 2 – 0 Naples

Buts : Haaland (56 e ) et Doku (65 e ) pour les Cityzens

Expulsion : Di Lorenzo (19 e ) pour le Napoli

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ligue des champions : Rashford et Barcelone domptent Newcastle
    Ligue des champions : Rashford et Barcelone domptent Newcastle
    information fournie par So Foot 18.09.2025 23:00 

    Newcastle 1-2 Barcelone Buts : Rashford (58ᵉ, 67ᵉ) pour les Blaugranas // Gordon (90ᵉ) pour les Magpies Le Golden Boy est de retour !… TM pour SOFOOT.com

  • Strasbourg prend des mesures contre ses ultras dans un climat tendu
    Strasbourg prend des mesures contre ses ultras dans un climat tendu
    information fournie par So Foot 18.09.2025 22:36 

    Venez sans penser. Sur le terrain, Strasbourg a réussi un bon début de saison ; en dehors, c’est autre chose. Marc Keller a profité de la conférence de presse de jeudi pour annoncer des mesures prises avec effet immédiat contre quatre groupe de supporters faisant ... Lire la suite

  • De Bruyne sorti dès la 26e minute pour son retour à City
    De Bruyne sorti dès la 26e minute pour son retour à City
    information fournie par So Foot 18.09.2025 22:25 

    Sûrement pas le retour qu’il espérait. Pour son grand retour à l’Etihad Stadium, Kevin De Bruyne ne devait pas imaginer une seconde ce scénario. Devenu un joueur de Naples cet été, le milieu offensif belge, considéré comme l’une des légendes des Skyblues , a été ... Lire la suite

  • Clara Mateo envoie le Paris FC en Ligue des champions
    Clara Mateo envoie le Paris FC en Ligue des champions
    information fournie par So Foot 18.09.2025 21:59 

    Austria Vienne (F) 0-2 Paris FC (F) Buts : Mateo (67ᵉ, 73ᵉ) C’est donc ça les valses de Vienne ?… Par LB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank