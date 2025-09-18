Manchester City maîtrise Naples avec un Erling Haaland historique

Manchester City a tranquillement géré son entrée en lice en Ligue des champions, et une victoire sans forcer contre un Naples en infériorité numérique (2-0). Ce jeudi, le retour de Kevin De Bruyne à la maison a été supplanté par le cinquantième but d'Erling Haaland en C1 en quarante-neuf matchs. Un record.

Manchester City 2 – 0 Naples

Buts : Haaland (56 e ) et Doku (65 e ) pour les Cityzens

Expulsion : Di Lorenzo (19 e ) pour le Napoli …

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com