Manchester City maîtrise Naples avec un Erling Haaland historique
Manchester City a tranquillement géré son entrée en lice en Ligue des champions, et une victoire sans forcer contre un Naples en infériorité numérique (2-0). Ce jeudi, le retour de Kevin De Bruyne à la maison a été supplanté par le cinquantième but d'Erling Haaland en C1 en quarante-neuf matchs. Un record.
Manchester City 2 – 0 Naples
Buts : Haaland (56 e ) et Doku (65 e ) pour les Cityzens
Expulsion : Di Lorenzo (19 e ) pour le Napoli …
Par Théo Juvenet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
