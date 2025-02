Manchester City, le cul entre deux cycles

Avec un seul petit but à rattraper, Manchester City affronte le Real Madrid sans donner l’impression qu’il peut le faire. Pep Guardiola et son équipe ne semblent pas avoir assez de ressources.

Plutôt que de dédier un horrible tifo au gredin Vinícius, voici ce que les fans de City auraient pu écrire : « Calling out to all that I’ve ever known / Here am I, lost and found. » En VF : « En appelant tout ce que j’ai toujours connu. Me voici, perdu et retrouvé. » Les paroles de Falling Down , des gredins d’Oasis, résonnent dans les oreilles de Pep Guardiola au moment de jouer sa saison un 19 février à Madrid. L’entraîneur espagnol himself ne semble pas croire à une qualification, alors qu’’il n’a qu’un but de retard. « La chance pour nous de gagner au Bernabéu, et tout le monde le sait, serait… Je ne sais pas si cela atteint 1% ou combien, mais c’est minime, disait-il ce lundi. Tant qu’il y aura cette opportunité, nous la saisirons. Mais la dure réalité est que nous sommes loin d’être au meilleur de notre forme cette saison. Nous avons réalisé de très mauvaises performances et obtenu de mauvais résultats. » Si Ancelotti avertit du bluff ( « Il n’en pense pas un mot »), son homologue ne trouve pas de réponse à cette question : en chute libre, comment se redresser ?

Montagnes russes

Cette saison, quand City a géré, City a rechuté. Après la qualification in extremis contre Bruges, une tôle à Arsenal. Après la démonstration à Ipswich (6-0), la défaite à Paris. Alors pour répondre à la question, le Catalan pourrait d’abord accuser les autres, au premier rang desquels les sacro-saints dieux. Oui, son équipe commet beaucoup trop de boulettes cette année. Au match aller contre le Real Madrid (2-3), Mateo Kovačić ou Ederson peuvent en témoigner.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com