Manchester City gagne 10-1 en FA Cup, déjà un premier but pour Antoine Semenyo

Manchester City 10-1 Exeter City

Buts : Alleyne (12 e ), Rodri (24 e ), Doyle-Hayes (CSC, 42 e ), Fitzwater (CSC, 45 e +2), R. Lewis (49 e & 90 e +1), Semenyo (54 e ), Reijnders (71 e ), O’Reilly (79 e ) & McAidoo (86 e ) pour les Cityzens // Birch (90 e ) pour les Grecians

La magie de la Coupe ? Très peu pour Pep Guardiola. Alors que Crystal Palace a pris la porte face à une équipe de D6 dès le troisième tour de la FA Cup ce samedi, Manchester City a de son côté décidé de faire passer une sale après-midi à Exeter City , pensionnaire de League One, en lui infligeant une belle déculottée en dix actes (10-1) .…

FL pour SOFOOT.com