Le Celta de Vigo prolonge sa légende ultime
L’histoire continue de plus belle. Le Celta de Vigo a annoncé, ce jeudi, la prolongation de l’emblématique Iago Aspas . L’attaquant espagnol de 38 ans poursuit sa carrière de footballeur une année supplémentaire, avant de prendre sa retraite sportive et d’occuper un poste dans l’organigramme du Celta, jusqu’en 2029 .
Inspirado nunha historia real. pic.twitter.com/xtksz05Yw1…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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