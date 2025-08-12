Manchester City fait les yeux doux à Gianluigi Donnarumma
Toujours là pour récupérer un homme à la mer.
En une semaine, la situation de Gianluigi Donnarumma au PSG s’est dégradée de manière significative. L’arrivée de Lucas Chevalier samedi puis sa mise à l’écart du groupe parisien pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham ce mardi en sont des preuves indiscutables : le PSG ne veut plus de lui, et c’est Manchester City qui pourrait bien en profiter , selon les informations de RMC Sport.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
