information fournie par So Foot • 18/09/2024 à 23:01

Manchester City et l’Inter se tiennent en respect

Manchester City et l’Inter se tiennent en respect

Le choc de cette première journée de Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter a accouché d’une souris (0-0).

Manchester City 0-0 Inter

Le 100 e but d’Erling Haaland attendra.

Le champion d’Angleterre face à celui d’Italie : ce Manchester City-Inter était un choc de cette première journée de C1 et il a accouché d’une souris (0-0). Pour marquer, il faut cadrer, et les deux équipes n’ont pas réussi à régler la mire ce mercredi soir (5 tirs cadrés sur 22 pour City, 4 sur 13 pour l’Inter). Dans ce remake de la finale de 2023, les hommes de Pep Guardiola ont voulu prendre le contrôle du ballon, mais ils sont tombés sur des visiteurs décidés à appliquer un plan bien défini : une organisation défensive solide et une furieuse envie de piquer sur les transitions. Dans ce registre, Marcus Thuram s’est montré précieux, sans qu’Ederson ne soit trop inquiété.…

CG pour SOFOOT.com