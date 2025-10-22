Manchester City est-il trop dépendant d'Erling Haaland ?
Le glouton norvégien.
Encore buteur lors du succès de Manchester City face à Villarreal ce mardi (2-0), Erling Haaland continue d’empiler les buts. En 14 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant norvégien a inscrit 24 pions et délivré 3 passes décisives cette saison. Des chiffres démentiels, mais qui posent la question de la dépendance des Citizens à un seul homme, lui qui a inscrit 8 des 9 derniers buts de son équipe. …
CDB pour SOFOOT.com
