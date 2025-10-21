Manchester City coule Villarreal
Villarreal CF 0-2 Manchester City
Buts : Haaland (17 e ), Bernardo Silva (40 e ) pour les Cityzens
Sans forcer.…
Gêné en Ligue 1, le PSG continue d'impressionner en Ligue des champions en écrasant cette fois Leverkusen (7-2), mardi lors de la troisième journée de phase de ligue, porté par Doué auteur d'un doublé, et par Dembélé, buteur dès son entrée. Il a fallu trois minutes ... Lire la suite
En démonstration face à Leverkusen dans une rencontre des plus débridées (2-7), Paris s'est largement imposé et claque une troisième victoire en trois rencontres de Ligue des champions. En prime, Ousmane Dembélé a rejoué et Paris trône en tête de la phase de ligue. ... Lire la suite
L'Inter Milan a laissé passer l'orage du premier quart d'heure avant de faire tomber la foudre sur l'Union Saint-Gilloise (4-0) mardi à Bruxelles pour sa troisième victoire en autant de matches de Ligue des champions. Après un début de saison hésitant, l'Inter ... Lire la suite
Arsenal 4-0 Atlético de Madrid Buts : Gabriel (57 e ), Martinelli (64 e ), Gyökeres (67 e , 70 e ) pour les Gunners Le bus de l’Atlético était mal garé.… LB pour SOFOOT.com
