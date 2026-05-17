Mamelodi prend l'avantage sur l'AS FAR
Mamelodi Sundowns 1-0 FAR Rabat
But : Modiba (37 e ) pour les Brazilians
Rien n’est perdu. Dans une rencontre dominée par Mamelodi qui s’est imposé sur le plus petit des écarts (1-0), le FAR aura son mot à dire lors de la rencontre retour qui se disputera le 24 mai prochain au stade Prince Moulay Abdallah.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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