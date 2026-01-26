Mamadou Sakho aimait faire des bisous à Laurent Koscielny

L’amour, toujours. Invité de En Off avec Sacha Tavolieri, Mamadou Sakho a rappelé une chose simple : la concurrence, oui ; les coups tordus, non. L’ancien défenseur du PSG et de Liverpool assure n’avoir jamais fonctionné en marchant sur les autres , même quand une place de titulaire était en jeu. « Moi, je n’ai pas cet état d’esprit-là. Écraser les gens pour avancer, ça n’existe pas » , explique-t-il. Et à l’entendre, les mecs en face n’étaient pas des ennemis : « Varane, c’est mon pote. Koscielny, c’était mon gars, je lui faisais des câlins, des bisous. Škrtel et Lovren, c’est mes gars, je suis parti en vacances avec eux. » Même combat au PSG avec Sylvain Armand : « Câlins, bisous, alors qu’il était à mon poste. »

Faire jouer les autres, même à sa place

Un coéquipier modèle, même pour relancer ses compagnons, blessés depuis longtemps et en fin de contrat. À quelques matchs de la fin de la saison, Sakho lui glisse avant un match : « Prépare-toi, je te fais rentrer. » L’idée ? Lui redonner de la vitrine. « Comme ça, les clubs voient qu’il n’est pas blessé. Ça peut lui ouvrir une porte en fin de saison. » Quitte à rogner sur son propre temps de jeu. Pour Sakho, c’est simple : « C’est ça la philosophie Mamad » …

