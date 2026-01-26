Le nouveau craquage de Christophe Galtier

 Aller au contenu principal
information fournie par So Foot 26/01/2026 à 15:20

Et pas de LV2 cette fois. Après une nouvelle défaite lourde de NEOM SC face à Al-Ahli (0-3), Christophe Galtier a complètement craqué. Battue pour la cinquième fois lors de ses sept derniers matchs, l’équipe du projet XXL saoudien a encore sombré, encaissant trois buts en douze minutes (55 e , 64 e , 67 e ), avec un penalty concédé et une expulsion dans la foulée.

Galtier, furieux, a même quitté le stade avant le coup de sifflet final. En conférence de presse, le technicien français n’a pas mâché ses mots : « Les joueurs vont découvrir qui est Christophe Galtier dans les prochains jours. Certains ne respectent pas le championnat et prennent les choses pour acquises. Mais ça va changer. » Sans citer de noms, l’ancien coach du PSG promet des changements forts dès les prochains matchs.…

MH pour SOFOOT.com

