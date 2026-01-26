Après la défaite du Bayern, qui sont les derniers clubs invaincus en Europe cette saison ?

Les derniers ogres d’Europe. Après la défaite du FC Bayern Munich ce samedi contre le FC Augsbourg, aucune équipe issue des cinq grands championnats européens n’est désormais invaincue cette saison.

Il ne reste plus que huit équipes invaincues dans l’ensemble des ligues nationales affiliées à l’UEFA . En tête de ce classement figure le club féroïen KÍ Klaksvík, resté invaincu lors de ses 27 matchs de championnat, avec 23 victoires (la saison s’est déjà achevée en octobre 2025).…

JE pour SOFOOT.com