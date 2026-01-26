Des interruptions de jeu moins nombreuses mais plus longues en Ligue 1

Le rythme dans la peau. Selon Opta, la fluidité du jeu en Ligue 1 serait a priori en voie d’amélioration. En effet, il est question d’une réduction des interruptions de jeu par match avec une moyenne de 93 en 2025-2026 contre 112 en 2015-2016.

En revanche, la durée des interruptions a augmenté (ah, voilà la raison de notre agacement). Ces coupures duraient en moyenne 21 secondes il y a dix ans, contre 28 secondes aujourd’hui . L’introduction de la VAR est forcément un facteur, mais il n’est potentiellement pas le seul.…

SW pour SOFOOT.com