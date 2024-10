Mamadou Haïdara : « Tourner avec les joueurs du PSG, la meilleure chose que j’ai faite dans ma vie »

Le nouveau crack du Paris Saint-Germain, c'est lui. En tout cas dans 4 Zéros , le dernier film de Fabien Onteniente, en salles mercredi 23 octobre, vingt-deux ans après le mythique 3 Zéros . Lui, donc, c'est Mamadou Haïdara, un acteur de 20 piges qui trouve le temps de faire des entrées en National 3 entre deux tournages avec Omar Sy et Gérard Lanvin.

Ça fait quoi de succéder à la légende Tibor Kovacs ?

C’est un honneur ! 3 Zéros est sorti il y a plus de vingt ans, et on en parle encore aujourd’hui, c’est un truc de fou. J’espère que 4 Zéros aura le même succès, et même plus. Je ne connaissais pas le premier film avant, enfin juste de nom. Mais quand on m’a parlé de la suite, je l’ai regardé, évidemment. C’est un très bon film, une vraie tuerie ! Je suis super fier d’avoir l’un des rôles principaux de la suite.…

Propos recueillis par Adrien Hémard Dohain et Jérémie Baron pour SOFOOT.com