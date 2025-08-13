Malick Thiaw quitte l’AC Milan pour Newcastle
On a connu meilleure destination estivale.
Doucement, mais sûrement, Newcastle continue son mercato ambitieux. Après avoir bouclé les arrivées d’Anthony Elanga, pour plus de 60 millions d’euros, et d’Aaron Ramsdale, sous la forme d’un prêt payant, les Magpies se sont offerts Malick Thiaw, contre près de 35 millions d’euros. Presque une broutille en Premier League.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
