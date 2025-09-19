Malick Fofana : « Pas facile » contre « un bloc bas »

Une victoire sur la plus courte des marges, ça se savoure.

Et c’est exactement ce que vont faire les joueurs de l’Olympique lyonnais, après avoir battu difficilement Angers lors de la cinquième journée de Ligue 1. Mais avant, Malick Fofana est revenu sur le déroulé de la rencontre au micro de Ligue 1+ : C’était important de gagner à la maison avec les supporters, on est très content. On l’a fait, ce n’était pas facile. On devait montrer une réaction après la défaite à Rennes, on a su faire preuve de patience car on savait que c’était un bloc bas. Le coach nous l’avait dit, et on était soulagé quand on a marqué. Le classement ? Il faut rester humble, la saison est longue. » …

FC pour SOFOOT.com