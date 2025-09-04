Malick Fofana aurait déjà des prétendants pour cet hiver
Pourtant tout allait si bien à Lyon…
L’Inter Milan viserait le jeune Malick Fofana pour renforcer son attaque . Initialement annoncé sur le départ cet été, l’ailier de 20 ans est finalement resté à l’Olympique lyonnais, mais jusqu’à quand ? Auteur d’un début de saison remarquable avec un but et une passe décisive en trois matchs, l’international belge aurait séduit le dernier finaliste de la Ligue des champions selon le Corriere dello Sport .…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer