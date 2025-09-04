 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Malick Fofana aurait déjà des prétendants pour cet hiver
information fournie par So Foot 04/09/2025 à 15:40

Pourtant tout allait si bien à Lyon…

L’Inter Milan viserait le jeune Malick Fofana pour renforcer son attaque . Initialement annoncé sur le départ cet été, l’ailier de 20 ans est finalement resté à l’Olympique lyonnais, mais jusqu’à quand ? Auteur d’un début de saison remarquable avec un but et une passe décisive en trois matchs, l’international belge aurait séduit le dernier finaliste de la Ligue des champions selon le Corriere dello Sport .…

KM pour SOFOOT.com

