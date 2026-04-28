Mali-La Russie appelle au retour à la paix après les attaques du week-end

La Russie a déclaré mardi qu'il était important de rétablir rapidement la paix et la stabilité au Mali, où ses forces aident le gouvernement militaire à combattre les insurgés qui ont lancé une série d'attaques le week-end dernier près de la capitale Bamako et dans tout le pays.

Les médias d'État russes ont affirmé que le Corps africain de Russie, une force paramilitaire qui a succédé à l'ancien groupe mercenaire Wagner, avait contribué à empêcher à la fois un coup d'État et la conquête par les insurgés d'objectifs clés.

Le Mali, où l'armée a pris le pouvoir après deux coups d'Etat en 2020 et 2021, est aux prises depuis plus d'une décennie avec une insurrection armée de groupes djihadistes liés à Al Qaïda et l'Etat islamique. Le pays fait également face à une rébellion touarègue dans le nord.

Le chef du gouvernement militaire malien, Assimi Goïta, a rencontré mardi l'ambassadeur russe à Bamako, selon un message publié sur les réseaux.

Il s'agit de sa première apparition publique depuis les attaques de samedi, au cours desquelles le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, qui avait suivi une formation militaire en Russie, a été tué.

L'ampleur et la portée de l'offensive menée dans plusieurs villes du Mali ont démontré une capacité de coordination sans précédent de combattants issus de différents groupes et poursuivant des objectifs divergents.

Le gouvernement militaire malien a déclaré que la situation était sous contrôle.

(Dmitry Antonov à Moscou, avec la contribution du bureau du Mali à Bamako ; version française Benoit Van Overstraeten, édité par Tangi Salaün)