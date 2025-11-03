Malgré un but de Messi, Pau concède le nul face à Troyes
Pau 1-1 Troyes
Buts : Messi (33 e ) pour Pau // Diop (62 e ) pour Troyes
Exclusion : Bentayeb (17 e ) pour Troyes …
AL pour SOFOOT.com
AL pour SOFOOT.com
