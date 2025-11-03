 Aller au contenu principal
Malgré un but de Messi, Pau concède le nul face à Troyes
information fournie par So Foot 03/11/2025 à 22:47

Malgré un but de Messi, Pau concède le nul face à Troyes

Malgré un but de Messi, Pau concède le nul face à Troyes

Pau 1-1 Troyes

Buts : Messi (33 e ) pour Pau // Diop (62 e ) pour Troyes

Exclusion : Bentayeb (17 e ) pour Troyes

AL pour SOFOOT.com

