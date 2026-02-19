Malgré la période faste, Pierre Sage sait qu'il y a encore des choses à améliorer à Lens

Une manita, et après ? Premiers du championnat avec un point d’avance sur le PSG et surfant sur une vague de (très) bons résultats, le RC Lens semble en mesure de rivaliser jusqu’au bout avec l’ogre parisien . Mais avant d’affronter Monaco ce week-end, Pierre Sage sait que tout est dans le détail. « Le score face au Paris FC est très flatteur (5-0) , car en revisionnant le match, c’est vrai qu’on a vu que nos débuts de mi-temps étaient perfectible, explique le technicien artésien. Il y a toujours des choses qu’on cherche à améliorer de manière à avoir de plus en plus d’arguments et maintenir nos ambitions. C’est évident »

Un record en ligne de mire ?

En cas de succès à domicile face à l’AS Monaco, les Sang et Or pourrait égaler un record de son histoire : celui des victoires de suite à Bollaert (aujourd’hui bloqué à 10). La dernière fois que Lens a performé de la sorte devant ses supporters, c’était pendant l’exercice 2022-2023 avec Franck Haise. Une statistique qui n’atteint pas tant Pierre Sage.…

SW pour SOFOOT.com