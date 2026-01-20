 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Malgré la misère en Colombie, les migrants vénézuéliens n'envisagent pas de retour
information fournie par AFP 20/01/2026 à 11:11

Une femme porte un bébé, à La Fortaleza près de Cucuta, en Colombie, le 9 janvier 2026 ( AFP / Schneyder MENDOZA )

Une femme porte un bébé, à La Fortaleza près de Cucuta, en Colombie, le 9 janvier 2026 ( AFP / Schneyder MENDOZA )

Ils ont fui en famille la faim et la dureté du régime au Venezuela pour trouver refuge dans zone frontalière de Colombie elle-même exsangue et minée par les guérillas. Là, des migrants disent seulement survivre, à une enjambée d'un pays qu'ils chérissent mais qui leur paraît plus lointain que jamais.

La joie suscitée par la chute de Nicolas Maduro début janvier s'estompe peu à peu à La Fortaleza ou à Trigal del Norte, quartiers pauvres de la ville frontalière colombienne de Cucuta où les migrants vénézuéliens vivent dans des maisons de fortune au sol en terre battue.

De nombreux Vénézuéliens se sont établis ici entre 2017 et 2018, "l'estomac vide" et avec la peur de l'avenir, répètent-ils dans un mélange de tristesse, de colère et de foi chrétienne.

Mais ni la cohabitation quotidienne avec la violence liée au narcotrafic ni leurs emplois précaires ne les poussent aujourd'hui à revenir au Venezuela malgré la capture de Maduro le 3 janvier lors d'une opération militaire américaine.

Franklin Petit (d), aide-maçon, sa femme Nellisbeth Martinez (2e g), couturière, et leurs enfants à l'église du quartier Trigal del Norte, près de Cucuta, le 8 janvier 2026 en Colombie ( AFP / Schneyder MENDOZA )

Franklin Petit (d), aide-maçon, sa femme Nellisbeth Martinez (2e g), couturière, et leurs enfants à l'église du quartier Trigal del Norte, près de Cucuta, le 8 janvier 2026 en Colombie ( AFP / Schneyder MENDOZA )

"Nous n'envisageons pas encore de rentrer parce que cela va prendre du temps pour que le pays se remette", affirme à l'AFP Franklin Petit, un aide-maçon de 55 ans.

"Si on y regarde bien", le Venezuela sans Maduro "c'est pareil, la même situation, à la différence qu'ils ont emmené le chef", estime-t-il.

L'épouse de Franklin, Nellisbeth Martinez, couturière de 42 ans, fond en larmes en racontant "la situation d'extrême pauvreté, la faim et le manque" qui les ont poussés à quitter leur terre natale.

En Colombie, ils savent pouvoir offrir une scolarité à leurs deux filles, impossible selon eux à Cabimas, en bordure du lac de Maracaibo, d'où ils ont fui leur aînée dans les bras, la dernière étant née en Colombie.

- Coincés à Cucuta-

Luisana Serrano a également fui le Venezuela en 2018 avec son mari et quatre enfants. "Là-bas, mon mari travaillait une semaine et nous n'avions à manger que pour un jour". Or, "ici, dit-elle, il travaille sa semaine et nous avons de quoi" manger quotidiennement.

La boulangère Luisana Serrano, ancienne aide-soignante, devant sa maison dans le quartierde La Fortaleza, près de Cucuta, en Colombie, le 9 janvier 2026 ( AFP / Schneyder MENDOZA )

La boulangère Luisana Serrano, ancienne aide-soignante, devant sa maison dans le quartierde La Fortaleza, près de Cucuta, en Colombie, le 9 janvier 2026 ( AFP / Schneyder MENDOZA )

Cette ancienne aide-soignante de 34 ans travaille comme boulangère à Cucuta confie que sa famille lui "manque" mais dit avoir l'espoir de rentrer un jour. Selon elle, le changement "ne va pas se faire du jour au lendemain, mais je sais qu'il se fera".

Ces migrants remercient leur pays d'accueil malgré les difficiles conditions de vie dans ce secteur jouxtant le Catatumbo, une zone couverte de cultures de coca et de laboratoires clandestins de cocaïne que se disputent la guérilla de l'Armée de libération nationale (ELN) et une faction dissidente des ex-Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), ainsi que des membres du gang vénézuélien du Tren de Aragua.

Des organisations dont les migrants interrogés ne prononcent jamais le nom par peur de représailles.

La boulangère Luisana Serrano, ancienne aide-soignante, utilise un batteur chez elle, à La Fortaleza, près de Cucuta, en Colombie, le 9 janvier 2026 ( AFP / Schneyder MENDOZA )

La boulangère Luisana Serrano, ancienne aide-soignante, utilise un batteur chez elle, à La Fortaleza, près de Cucuta, en Colombie, le 9 janvier 2026 ( AFP / Schneyder MENDOZA )

Tous auraient aimé pouvoir poursuivre leur chemin, comme l'ont fait une grande partie des huit millions de Vénézuéliens qui ont fui au cours de la dernière décennie. Mais le manque de ressources les contraint à demeurer coincés à Cucuta.

"Je voulais continuer jusqu'aux Etats-Unis, mais sans argent, sans passeport, avec la crainte de la faim, j'ai fini par rester ici", dit Imer Montes, qui aide à l'église de quartier où son fils Israel, 12 ans, joue du violon, de la batterie et de la flûte.

Venezuela
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 11:25

    Mieux en Colombie qu’aux US. Une culture plus proche. Aux US leurs enfants deviendront vite des voyous délinquants.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une pancarte sur laquelle on peut lire "Europe, veux-tu encore de ton agriculture ?" est installée sur un tracteur à Strasbourg, dans l'est de la France, le 7 janvier 2026 ( AFP / Frederick FLORIN )
    Mercosur: des milliers d'agriculteurs protestent devant le Parlement européen
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:15 

    Tracteurs et drapeaux au vent, des milliers d'agriculteurs européens sont arrivés mardi en fin de matinée devant le Parlement européen à Strasbourg, afin de protester contre l'accord avec le Mercosur, à la veille d'un vote sur une saisine de la justice. Français ... Lire la suite

  • Des tentes de secours installées à Kiev pour les habitants privés de chauffage et d'électricité, le 19 janvier 2026 en Ukraine ( AFP / Sergei GAPON )
    Une nouvelle attaque russe prive de chauffage près de la moitié de Kiev
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:09 

    Une attaque nocturne aérienne de Moscou a de nouveau privé de chauffage plus de 5.600 immeubles résidentiels à Kiev, soit près de la moitié de la capitale où la température affiche -14°C, ont annoncé mardi matin les autorités. Ces nouveaux bombardements devraient ... Lire la suite

  • Des aurores boréales au-dessus de Portsall lors d'une tempête solaire, le 19 janvier 2026 dans l'ouest de la France ( AFP / Oscar Chuberre )
    Une tempête solaire majeure touche la Terre
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:07 

    Une tempête solaire majeure a commencé lundi à s'abattre sur la Terre, et pourrait causer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires ainsi que provoquer d'impressionnantes aurores boréales, ont prévenu les autorités météorologiques américaines. ... Lire la suite

  • Un amateur de bain en eau froide s'asperge sur les rives lac Shichahai, au coeur de Pékin, le 20 juin 2026 ( AFP / Adek BERRY )
    Givrés? En Chine, des nageurs bravent les eaux glacées
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:06 

    Un vent mordant balaie Pékin ce mardi et le thermomètre affiche –7°C. Pas assez pour refroidir Yang Zi, 62 ans: en maillot de bain, il se jette sans hésiter dans les eaux glaciales d'un lac. "C'est une façon de profiter de la nature", explique le retraité à l'AFP. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank