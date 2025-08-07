Malgré l’arrivée de Marc Guiu, Eliezer Mayenda prolonge son bail avec Sunderland
La fierté sochalienne.
Il s’est bien amusé en Championship la saison dernière, en étant l’un des plus prolifiques de sa formation avec Wilson Isidor. Aujourd’hui, c’est le moment pour Eliezer Mayenda de prouver qu’il est prêt pour la Premier League . Pour qu’il puisse confirmer en toute tranquillité, les Black Cats ont prolongé son contrat au sein du club anglais. Désormais, le joueur formé à Sochaux sera lié avec Sunderland jusqu’en 2030 , après être arrivé en Angleterre en 2023 pour seulement 800 000 euros.…
RFP pour SOFOOT.com
