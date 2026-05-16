City cloue le bec de Chelsea à Wembley

Manchester City 1-0 Chelsea

But : Semenyo (72 e )

Simply the Pep. Déjà vainqueur de la League Cup en mars, Manchester City a ajouté la FA Cup à son tableau de chasse ce samedi en écartant Chelsea (1-0). Battu en finale par Manchester United en 2024 et par Crystal Palace en 2025, City évite ainsi le hat trick de la lose et renoue avec le plus vieux trophée du monde, qu’il soulève pour la huitième fois de son histoire. La rencontre s’est emballée dans la dernière demi-heure. Au duel avec Levi Colwill, Antoine Semenyo a débloqué le match d’une madjer pied droit, sur une passe d’Erling Haaland, alors que la prolongation commençait à pointer le bout de son nez (1-0, 72 e ) .…

QB pour SOFOOT.com