Malang Sarr : « Nice reste ma maison »

Alors qu’il monte en puissance dans le RC Lens de Will Still depuis la nouvelle année, Malang Sarr retrouve l’OGC Nice ce samedi (17h) à l’Allianz Riviera. Son premier amour avec lequel il a tout vu, tout connu de 2003 à 2020. Entretien nostalgie.

Qu’est-ce que ça fait de retrouver son club de cœur sous un autre maillot ? C’est toujours un match spécial, une date que tu coches dans le calendrier. Tu attends ça avec impatience. Les proches sont contents et te le rappellent quasi-quotidiennement, car ils savent que je vais être dans le coin, que je vais évoluer à l’Allianz, un stade qui a compté pour ma famille et moi. Ça fait plaisir de pouvoir revenir dans son club formateur après avoir progressé en tant que joueur, en tant qu’homme, c’est un juste rappel de belles années et de bons souvenirs. C’est vrai que ça fait toujours un peu bizarre de jouer sous un autre maillot dans un stade dans lequel on a évolué pendant des années et où l’on a toujours rêvé, gamin, de fouler la pelouse avec le maillot de Nice. Bon, maintenant, ça fait un petit moment que je m’y suis habitué, mais la première fois, c’était une sensation particulière.

D’autant que la seule et unique fois, c’était avec.. l’AS Monaco en 2022-2023. Pas forcément la tunique la plus simple à enfiler à Nice. Comment c’était ? C’était spécial, j’appréhendais beaucoup de voir comment cela allait être perçu, vu la rivalité sportive entre les deux clubs. Je ne vais pas mentir : je ne m’attendais pas à être accueilli avec des fleurs, mais comme j’avais plutôt laissé une bonne image au club et aux supporters, je ne m’attendais pas non plus à être sifflé. J’avais hâte de voir comment ça allait se passer, mais finalement, on ne m’a pas forcément posé de problèmes.…

Propos recueillis par Andrea Chazy pour SOFOOT.com