Maladie du greffon contre l'hôte: Sanofi obtient l'aval de l'UE pour le Rezurock

La Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle du médicament Rezurock (belumosudil) de Sanofi pour le traitement de la maladie chronique du greffon contre l’hôte ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

La Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle du médicament Rezurock (belumosudil) de Sanofi pour le traitement de la maladie chronique du greffon contre l’hôte, a annoncé le géant pharmaceutique français mardi dans un communiqué.

Cette maladie est une complication mettant en jeu le pronostic vital qui peut survenir après une greffe de cellules souches (ou une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques) lorsque les cellules du donneur (greffon) attaquent les cellules de l'hôte, entraînant une inflammation et une fibrose (cicatrisation ou épaississement) pouvant endommager de multiples tissus et organes.

Elle est considérée comme l'une des principales causes de morbidité (mauvaise santé) et de mortalité sans rechute après une greffe de cellules souches.

Cette approbation intervient après l'avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments émis fin janvier.

L'autorisation de mise sur le marché conditionnelle concerne les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus ayant un poids corporel d’au moins 40 kg.

Plus de 20.000 patients atteints de cette maladie chronique ont été traités par Rezurock depuis sa première approbation aux États-Unis en juillet 2021, précise Sanofi.