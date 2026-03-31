 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Maladie du greffon contre l'hôte: Sanofi obtient l'aval de l'UE pour le Rezurock
information fournie par AFP 31/03/2026 à 09:01

La Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle du médicament Rezurock (belumosudil) de Sanofi pour le traitement de la maladie chronique du greffon contre l’hôte ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

La Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle du médicament Rezurock (belumosudil) de Sanofi pour le traitement de la maladie chronique du greffon contre l’hôte ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

La Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle du médicament Rezurock (belumosudil) de Sanofi pour le traitement de la maladie chronique du greffon contre l’hôte, a annoncé le géant pharmaceutique français mardi dans un communiqué.

Cette maladie est une complication mettant en jeu le pronostic vital qui peut survenir après une greffe de cellules souches (ou une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques) lorsque les cellules du donneur (greffon) attaquent les cellules de l'hôte, entraînant une inflammation et une fibrose (cicatrisation ou épaississement) pouvant endommager de multiples tissus et organes.

Elle est considérée comme l'une des principales causes de morbidité (mauvaise santé) et de mortalité sans rechute après une greffe de cellules souches.

Cette approbation intervient après l'avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments émis fin janvier.

L'autorisation de mise sur le marché conditionnelle concerne les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus ayant un poids corporel d’au moins 40 kg.

Plus de 20.000 patients atteints de cette maladie chronique ont été traités par Rezurock depuis sa première approbation aux États-Unis en juillet 2021, précise Sanofi.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank